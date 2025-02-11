Підпал на полігоні в Бєлгородській області: атаковано об'єкт в Уразовому

FPV-дрон підпалив техніку РФ на полігоні в Бєлгородській області. Фото: телеграм

У населеному пункті Уразово, розташованому в Бєлгородській області, зафіксовано підпал військового об'єкта. Про це свідчить фото опубліковане в телеграм-каналі «Exilenova+».



Згідно з інформацією, опублікованою в мережі, атаку було здійснено за допомогою FPV-дрона близько 10 хвилин тому.



Тим часом за минулу добу російська армія зазнала значних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано 1390 російських військових, а також знищено: 13 танків, 31 бойову броньовану машину і 44 артилерійські системи.



Крім того, ЗСУ знешкодили дві РСЗВ, засіб ППО, збили 132 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 169 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.