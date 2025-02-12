Сполучені Штати відпустять до Росії Винника в обмін на Марка Фогеля

США в обмін на Марка Фогеля відпустять Олександра Винника, якого звинуватили у відмиванні грошей. Про це пишуть американські ЗМІ.

Про можливе звільнення з посиланням на джерела пишуть The New York Post та ABC News. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Олександр Винник — співзасновник криптовалютної біржі BTC-e. Його затримали у Греції у 2017 році. Його екстрадиції домагалися одразу кілька країн, де його звинувачували у відмиванні грошей та створенні шкідливого програмного забезпечення.

Винник просив, щоб його видали Росії, але влада Греції екстрадувала його спочатку до Франції, а потім до США. У травні 2024-го він частково визнав провину у відмиванні грошей та пішов на угоду зі слідством.

Напередодні в рамках обміну з російської в'язниці був звільнений і повернувся до США вчитель Марк Фогель, якого в Росії засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про контрабанду наркотиків.