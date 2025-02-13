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Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса «Валдай»

13 февраля 2025, 13:11

Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса «Валдай»

Под Москвой уничтожены 2 радиолокационных комплекса «Валдай». Фото: кадр из видео ГУР Под Москвой уничтожены 2 радиолокационных комплекса «Валдай». Фото: кадр из видео ГУР

В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории военной части №52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел мощный взрыв. В результате были уничтожены два новейших российских радиолокационных комплекса «Валдай», предназначенных для обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

 

«Валдай» – это современная разработка российского военно-промышленного комплекса, ставшая первым образцом в своем классе, принятым на вооружение армии государства-агрессора России.

Воинская часть, где произошел взрыв, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой. Уничтожение этих РЛС может серьезно повлиять на систему ПВО российской столицы.

Напомним, в Генштабе подтвердили поражение Нижегородского НПЗ, когда по заводу ударили дроны ГУР.

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