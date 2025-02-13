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Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси «Валдай»

13 лютого 2025, 13:11

Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси «Валдай»

Під Москвою знищено 2 радіолокаційні комплекси «Валдай». Фото: кадр із відео ГУР Під Москвою знищено 2 радіолокаційні комплекси «Валдай». Фото: кадр із відео ГУР

У ніч із 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини №52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався потужний вибух. Унаслідок цього було знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси «Валдай», призначені для виявлення і протидії безпілотникам. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Валдай» — це сучасна розробка російського військово-промислового комплексу, що стала першим зразком у своєму класі, прийнятим на озброєння армії держави-агресора Росії.

Військова частина, де стався вибух, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. Знищення цих РЛС може серйозно вплинути на систему ППО російської столиці.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили ураження Нижньогородський НПЗ, коли по заводу вдарили дрони ГУР.

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