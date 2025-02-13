В Константиновке остается 15 тысяч жителей: что происходит в городе под постоянными обстрелами РФ

Последствия обстрела Константиновки 13 февраля

Константиновка и прилегающие села ежедневно подвергаются массированным артиллерийским и авиационным обстрелам. Российские войска применяют КАБы и тяжелую артиллерию, уничтожая инфраструктуру и нанося удары по жилым районам. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Горбунов.



На данный момент в самом городе остается 15 тысяч жителей, а в селах громады — еще 905 человек. Несмотря на постоянные разрушения, коммунальные службы продолжают работать, обеспечивая жизненно важные ресурсы там, где это возможно.



В комментарии «Новостям Донбасса» он отметил, что теплообеспечение функционирует в доступных районах. Водоснабжение частично разрушено — работает только одна из трех водопроводных магистралей. В некоторых районах города воды нет уже более двух лет, поэтому ее подвозят либо силами коммунальщиков, либо при поддержке ГСЧС. Электроснабжение сохраняется, но с перебоями.

Глава военной администрации города Сергей Горбунов

«После каждого вражеского удара разрушаются системы электроснабжения, теплоснабжения и водопроводы. Но мы стараемся восстанавливать их, продолжаем бороться и выживать», — отметил Горбунов.



Из-за критической ситуации вся громада полностью эвакуировала детей с родителями. В местных больницах ежедневно находятся 100–105 пациентов, однако часть из них привозят из Торецка и Часов Яра, где также продолжаются обстрелы.



Как сообщалось, российские войска нанесли шесть авиаударов по Константиновке, вызвав значительные разрушения.



По меньшей мере один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Краматорску днем 13 февраля.