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Российские войска обстреляли город Белицкое Покровского района: есть жертвы

16 февраля 2025, 13:02

Российские войска обстреляли город Белицкое Покровского района: есть жертвы

Россияне атаковали Донетчины. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчины. Фото: Вадим Филашкин

Российские военнослужащие 16 февраля обстреляли город Белицкое Покровского района Донецкой области. В результате атаки двое человек погибли. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Город попал под обстрел сегодня утром. Повреждены 6 многоэтажек, админздание, магазин и линия электропередач», — отметил он.

Филашкин отметил, что россияне целенаправленно бьют по гражданским, стремясь убить как можно больше наших людей.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 16 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. 

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