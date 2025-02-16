Російські війська обстріляли місто Білицьке Покровського району: є жертви

Росіяни атакували Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

Російські військовослужбовці 16 лютого обстріляли місто Білицьке Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Місто потрапило під обстріл сьогодні вранці. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю, магазин та лінію електропередач», — зазначив він.



Філашкін зазначив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, прагнучи вбити якнайбільше наших людей.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 16 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.