Смертельное ДТП в Покровском районе: погиб мужчина

Авария в Покровском районе. Фото: илюстративное

В Покровском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие 15 февраля. Спасатели изъяли из искореженной машины погибшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Авария произошла на дороге между селами Каменка и Юрьевка Криворожского сельского совета Покровского района.



«Водитель легкового автомобиля Volkswagen POLO оказался заблокированным в искореженной машине», — говорится в сообщении.



Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тело погибшего и передали его правоохранителям.



Ранее мы писали, что на трассе возле оккупированного Харцызска Донецкой области произошло серьезное ДТП: утром 15 февраля столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.