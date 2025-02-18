Европейские лидеры не пришли к согласию об отправке миротворцев в Украину — FT

Лидеры ЕС разошлись во мнении относительно отправки миротворцев в Украину. Фото: Euronews

Страны Евросоюза не смогли договориться об отправке миротворцев в Украину, а также осудили предложение Трампа по редкоземельным металлам в качестве оплаты за поставки вооружения. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Отмечается, что на саммите в Париже 17 февраля Эмманюэль Макрон выступил с предложением разместить войска за линией фронта, однако это не устроило других членов Евросоюза.

По данным Financial Times, Германия, Италия, Польша и Испания вообще отказались от отправки своих миротворческих сил. Канцлер Шольц назвал такие разговоры «непонятной дискуссией в неподходящее время и на неподходящую тему», поскольку конфликт еще продолжается.

Премьер Италии Джорджа Мелони назвала меру «самой сложной и наименее эффективной». Похожей точкой зрения поделилась и премьер Дании Метте Фредериксен: она заявила, что «нужно прояснить много вещей, прежде чем мы дойдём до этой ситуации, потому что мы говорим о безопасности наших собственных мужчин и женщин».

За отправку войск пока выступают только Франция и Британия. При этом англичане считают, что для этой миссии необходима поддержка США, однако Вашингтон неоднократно заявлял, что не планирует направлять свои войска в Украину и давать гарантии безопасности европейскому контингенту.

Издание также отмечает, что кроме отправки миротворцев ЕС заботит сделка по передаче прав на добычу полезных ископаемых, которую Зеленский предложил Трампу.

Financial Times сообщает, что украинские чиновники назвали это стратегической ошибкой президента Украины из-за размытых формулировок. Якобы Зеленский должен был донести до Трампа, что эти ресурсы связаны с «будущими гарантиями безопасности», однако вышло, что Трамп воспользовался размытыми условиями сделки и выдвинул свои требования. Теперь, по данным газеты, команда Зеленского пытается сформулировать ответное предложение.