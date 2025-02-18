Європейські лідери не дійшли згоди про відправку миротворців в Україну — FT

Лідери ЄС розійшлися на думці щодо відправлення миротворців до України. Фото: Euronews

Країни Євросоюзу не змогли домовитися про відправку миротворців в Україну, а також засудили пропозицію Трампа щодо рідкісноземельних металів як оплату за постачання озброєння. Про це повідомляє британське видання Financial Times.

Зазначається, що на саміті в Парижі 17 лютого Емманюель Макрон виступив із пропозицією розмістити війська за лінією фронту, проте це не влаштувало інших членів Євросоюзу.

За даними Financial Times, Німеччина, Італія, Польща та Іспанія взагалі відмовилися від надсилання своїх миротворчих сил. Канцлер Шольц назвав такі розмови «незрозумілою дискусією у невідповідний час і на невідповідну тему», оскільки конфлікт ще триває.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні назвала захід «найскладнішим і найменш ефективним». Схожою точкою зору поділилася і прем'єр Данії Метте Фредеріксен: вона заявила, що «потрібно прояснити багато речей, перш ніж ми дійдемо цієї ситуації, тому що ми говоримо про безпеку наших власних чоловіків і жінок».

За відправку військ поки виступають лише Франція та Британія. При цьому англійці вважають, що для цієї місії необхідна підтримка США, проте Вашингтон неодноразово заявляв, що не планує спрямовувати свої війська в Україну і гарантувати безпеку європейському контингенту.

Видання також зазначає, що окрім відправлення миротворців ЄС піклується щодо угоди про передачу прав на видобуток корисних копалин, яку Зеленський запропонував Трампу.

Financial Times повідомляє, що українські чиновники назвали це стратегічною помилкою президента України через розмиті формулювання. Нібито Зеленський мав донести до Трампа, що ці ресурси пов'язані з «майбутніми гарантіями безпеки», проте вийшло, що Трамп скористався розмитими умовами угоди та висунув свої вимоги. Тепер, за даними газети, команда Зеленського намагається сформулювати пропозицію у відповідь.