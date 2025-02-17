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Росіяни забирають кровозамінники з лікарень в окупованих містах — «Жовта Стрічка»

17 лютого 2025, 10:18

Росіяни забирають кровозамінники з лікарень в окупованих містах — «Жовта Стрічка»

Окупаційні сили масово вивозять медичні препарати з лікарень у захоплених містах України. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».

У Скадовську, Мелітополі та Енергодарі росіяни забирають розчини для внутрішньовенного введення, необхідні при крововтратах і критичних станах. До списку вилучених препаратів входять Гелофузин, Волювен, Рінгера та Альбумін.

Активісти зазначають, що цих препаратів у лікарнях і так вкрай мало, але російські військові забирають майже всі надходження, залишаючи українців без життєво необхідних медикаментів.

За даними українського опору, це пов'язано з тим, що в Росії немає налагодженого виробництва кровозамінників, а їхні поранені масово помирають від поранень, які можна було б стабілізувати.

Нагадаємо, в окупованій Григорівці росіяни вимагали овочі в місцевих жителів на потреби так званої «СВО».

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