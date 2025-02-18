Освіта на окупованій Луганщині: нестача вчителів і борги, які «закриваються» смертями

На тимчасово окупованій території Луганської області гостро відчувається дефіцит учителів фізики, хімії, біології та інформатики. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



У містах ще вдається частково заповнювати вакансії, але в сільських школах профільних викладачів практично немає. У результаті рівень освіти стрімко падає, а нових фахівців не готують.



Ще одна серйозна проблема — невиплачені зарплати. Росія досі винна луганським учителям кошти за 2014-2015 роки: з обіцяних 600 мільйонів рублів було виплачено лише 2,5 мільйона.



Згідно з інформацією спротиву, окупаційна влада цинічно заявляє, що «більша частина тих, кому заборгували, вже померли».

Нагадаємо, окупаційні сили масово вивозять медичні препарати із лікарень у захоплених містах України.