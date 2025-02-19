Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької області агресор більше не приховує наміру розпочати мобілізаційні заходи. Зокрема так звана «влада» запустила механізм призову до армії РФ, намагаючись приховати його під виглядом «навчальних зборів». Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише інформаційний ресурс, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін підписав розпорядження про підготовку місцевого населення до служби у лавах російської армії.

«Фактично, це означає мобілізацію осіб з російськими паспортами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Водночас, окупаційна адміністрація намагається приховати мобілізаційні заходи, оскільки офіційно документ базується на російських нормах зі зборів резервістів, просто в самому тексті резервісти не згадуються.

«Це є частиною стратегії окупантів з маскування примусової мобілізації», — пояснює ЦНС.

За даними інформаційного ресурсу, для цього процесу окупаційна «влада» залучає військкомати та військові комендатури, які виконують примусові функції контролю за мобілізацією.

«Найголовніше — у розпорядженні чітко прописано про цілеспрямований заклик і розподіл мобілізованих до військ РФ, що повністю спростовує міф про добровільну участь у цих "зборах"», — зазначає ресурс.

Також за інформацією ЦНС, окупанти планують розпочати так званий призов у березні-квітні 2025 року. Це, у свою чергу, дозволить агресору замаскувати мобілізацію під щорічну кампанію призову у Росії.

У Центрі національного спротиву зазначили, що окупанти продовжують використовувати цивільне населення тимчасово окупованих територій як ресурс ведення війни.