З 1 березня ціни на 100 популярних ліків знизять на 30%

З 1 березня 2025 року ціни на 100 найпопулярніших ліків в Україні знизяться на 30%. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби. У рамках ініціативи підписанти погодилися зменшити відпускні ціни на 100 популярних препаратів.
Документ також передбачає заходи для подальшої стабілізації цін і залишається відкритим для приєднання інших учасників ринку.
До переліку увійшли ліки, які найчастіше купують українці:
Серед них препарати від кашлю та застуди, антигістамінні, протизапальні, протиревматичні засоби, вітаміни, ліки проти гіпертонії, виразки, седативні препарати, очні краплі, назальні спреї та інші.
З повним списком можна ознайомитися за посиланням.
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