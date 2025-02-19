З 1 березня ціни на 100 популярних ліків знизять на 30%

З 1 березня 2025 року ціни на 100 найпопулярніших ліків в Україні знизяться на 30%. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби. У рамках ініціативи підписанти погодилися зменшити відпускні ціни на 100 популярних препаратів.



Документ також передбачає заходи для подальшої стабілізації цін і залишається відкритим для приєднання інших учасників ринку.

До переліку увійшли ліки, які найчастіше купують українці:

20 позицій — «Дарниця»,

17 позицій — «Фармак»,

22 позиції — Київський вітамінний завод,

5 позицій — «Кусум Фарм»,

6 позицій — «Юрія-Фарм»,

8 позицій — корпорація «Артеріум»,

2 позиції — фармацевтична фабрика «Віола»,

3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,

10 позицій — «ІнтерХім».

Серед них препарати від кашлю та застуди, антигістамінні, протизапальні, протиревматичні засоби, вітаміни, ліки проти гіпертонії, виразки, седативні препарати, очні краплі, назальні спреї та інші.



З повним списком можна ознайомитися за посиланням.