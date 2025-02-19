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З 1 березня ціни на 100 популярних ліків знизять на 30%

19 лютого 2025, 14:47

З 1 березня ціни на 100 популярних ліків знизять на 30%

З 1 березня 2025 року ціни на 100 найпопулярніших ліків в Україні знизяться на 30%. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби. У рамках ініціативи підписанти погодилися зменшити відпускні ціни на 100 популярних препаратів.

Документ також передбачає заходи для подальшої стабілізації цін і залишається відкритим для приєднання інших учасників ринку.

До переліку увійшли ліки, які найчастіше купують українці:

  • 20 позицій — «Дарниця»,
  • 17 позицій — «Фармак»,
  • 22 позиції — Київський вітамінний завод,
  • 5 позицій — «Кусум Фарм»,
  • 6 позицій — «Юрія-Фарм»,
  • 8 позицій — корпорація «Артеріум»,
  • 2 позиції — фармацевтична фабрика «Віола»,
  • 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод,
  • 10 позицій — «ІнтерХім».

Серед них препарати від кашлю та застуди, антигістамінні, протизапальні, протиревматичні засоби, вітаміни, ліки проти гіпертонії, виразки, седативні препарати, очні краплі, назальні спреї та інші.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

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