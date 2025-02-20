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У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків

20 лютого 2025, 17:50

У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків

У Маріуполі окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків. Фото: міськрада У Маріуполі окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків. Фото: міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області триває другий етап так званої інвентаризації. Російські ЗМІ повідомляють, що у 170 квартирах ведуться ремонтні роботи. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

 Як зазначається, до 1 квітня власники мають надати документи на будинки та російський паспорт. Якщо цього не буде — будинки заносять до списку «безхазяйного» житла.

 «Городяни обурені, адже багато людей живуть за межами міста. Багато маріупольців просто не можуть потрапити на захоплені території. Їх просто не пускають російські безпекові органи», — йдеться в повідомленні.

 За словами місцевих жителів, є частина людей, які не встигли поновити втрачені документи на житло чи отримати спадщину. Цивільні закликають окупантів відбудовувати нові будинки, а не красти чужу власність.

 Раніше ми писали, що окупанти займаються продажем квартир у тимчасово захопленому Маріуполі. За однокімнатну квартиру у новобудові потрібно буде віддати 76 тисяч доларів.

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