Россия на переговорах с США добивается полного контроля над четырьмя областями Украины — СМИ

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требует передать под свой контроль территории четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Кремль рассчитывает получить контроль над этими регионами в их административных границах, несмотря на то, что фактически не контролирует полностью ни один из них.

«Владимир Путин политически не может себе позволить потерять эти территории, и Россия намерена любой ценой закрепить над ними контроль. В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область», — сказал источник издания.

Другой собеседник, который является действующим российским чиновником, отметил, что Москва надеется на то, что США будут оказывать давление на Украину и требовать полностью вывести свои войска из оккупированных Россией областей.

«Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция», — пояснил чиновник.

В то же время, по данным журналистов, РФ может попытаться захватить часть Днепропетровской или Сумской области, чтобы потом предложить их обмен на Херсон и Запорожье.

«Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь», — подчеркнул источник издания.