«ДНР» и российские чиновники строят бизнес с компаниями из Китая на оккупированной Донетчине

Китайские компании инвестируют в строительство промышленных объектов на временно оккупированной территории Донецкой области, что способствует укреплению российской оккупационной власти и дают России возможность зарабатывать в обход западных санкций. Об этом говорится в расследовании «Реальной газеты».



По информации расследователей, китайские предприятия сотрудничают с российскими структурами, связанными с военно-промышленным комплексом. Это может свидетельствовать о более глубоком экономическом взаимодействии Китая с Россией в контексте войны, несмотря на официальные заявления Пекина о нейтралитете.



Расследование указывает на несколько конкретных локаций в Донецкой области, где китайские компании ведут строительство.



Источники «Реальной газеты» в оккупированном Донецке говорят, что китайские инвестиции «зашли» в проект «Каранский карьер» в поселке Мирное под Волновахой. Это произошло с самого начала его оккупации еще в 2022 году, но официально сотрудничество оформили только через год. А функционеры группировки «ДНР» за глаза называют предприятие не «Каранским», а «Китайским карьером».



В ноябре 2023 года так называемый премьер «ДНР» Евгений Солнцев заявил о том, что «Каранский карьер» подписал соглашения о сотрудничестве с двумя китайскими фирмами.



В местных медиа пишут, что из карьера вывозят грузовики щебень, гранит и бетон на Мариупольское направление. Это укладка асфальтобетона на стратегических для российской военной техники трассах Донецк — Мариуполь, Тельманово — Волноваха, Амвросиевка — Мариуполь и других приазовских магистралях, это дороги и застройки в самом Мариуполе — ключевые для РФ в этом районе.



«Премьер ДНР» в своем телеграм-канале называл партнерами ООО «Каранский карьер» Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd (安玛工程设备(河南)有限公司 и Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Оба зарегистрированы в Китае, при этом активно ведут бизнес за рубежом, в частности с Россией.

В 2024 году Солнцев пытался заманить в захваченную часть Донецкой области уже государственные концерны из Китая. В апреле 2024 года Солнцев поехал как участник на Российско-китайский строительный форум в Харбин, КНР.



Там он презентовал руководству Уханьского проектно-исследовательского института черной металлургии «инвестиционный потенциал ДНР». После этого он заявил, что «наметил варианты взаимодействия с двумя китайскими компаниями» — Genertec International Co Ltd и с China Xinxing Group Co Ltd. Обе компании являются дочерними компаниями China General Technology (Group) Holding Co., Ltd, гигантской государственной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Китайской народной республики.



Эксперты отмечают, что активное экономическое сотрудничество Китая и России на оккупированных территориях может затруднить усилия по достижению мира в Украине. Если эта тенденция сохранится, Украина может потребовать от международного сообщества введения дополнительных ограничений против китайских компаний, поддерживающих российские проекты на Донбассе.