Внаслідок російського обстрілу у Краматорську пошкоджено житлові будинки

Сьогодні вранці росіяни обстріляли приватний сектор у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків.
«Інформація про постраждалих поки не надходила, з'ясовуємо наслідки руйнувань — працюють усі відповідні служби», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше місцеві жителі писали в соціальних мережах, що 21 лютого, близько 10:00, російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою по Краматорську. Повідомлялося про приліт у житловий сектор у селищі Ясногірка.