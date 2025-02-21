Внаслідок російського обстрілу у Краматорську пошкоджено житлові будинки

У приватному секторі Краматорська через російський обстріл пошкоджено житлові будинки. Фото: соцмережі

Сьогодні вранці росіяни обстріляли приватний сектор у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє міська військова адміністрація.



Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків.



«Інформація про постраждалих поки не надходила, з'ясовуємо наслідки руйнувань — працюють усі відповідні служби», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше місцеві жителі писали в соціальних мережах, що 21 лютого, близько 10:00, російські окупаційні війська завдали удару авіабомбою по Краматорську. Повідомлялося про приліт у житловий сектор у селищі Ясногірка.