У Костянтинівці одна людина загинула і двох поранено внаслідок ранкового обстрілу

Через російський обстріл сьогодні вранці у Костянтинівці загинула одна людина, двоє дістали поранень. Фото: ОВА

Одна людина загинула і двоє поранено — такими є попередні наслідки ударів по Костянтинівці вранці 21 лютого. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто три авіабомби. Загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей дістали легких поранень», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджено 9 приватних будинків та 3 нежитлові приміщення, додали в ОВА.

Раніше повідомлялося, що ввечері у четвер, 20 лютого, російські загарбники вдарили по Костянтинівці Донецької області. Є жертва та поранений.