Спецпредставитель Трампа впервые высказался о переговорах с Зеленским и назвал его «отважным лидером»

Переговоры Зеленского и Келлога в Киеве. Фото: Офис президента Украины

20 февраля был долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.



По его словам, вместе президентом Украины они провели обширные и позитивные дискуссии.



«С отважным и боевым лидером воюющей страны и его талантливой командой по национальной безопасности», – сказал Келлог.

Напомним, что с официальным визитом в Украину Келлог прибыл 19 февраля, а уже на следующий день он встретился с Зеленским.



После переговоров должна была состояться совместная пресс-конференция Зеленского и Келлога, но по инициативе американской стороны ее отменили.



Ранее Трамп и его команда отметились серией резких высказываний в адрес президента Украины.