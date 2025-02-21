Спецпредставитель Трампа впервые высказался о переговорах с Зеленским и назвал его «отважным лидером»

20 февраля был долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.
По его словам, вместе президентом Украины они провели обширные и позитивные дискуссии.
«С отважным и боевым лидером воюющей страны и его талантливой командой по национальной безопасности», – сказал Келлог.
Напомним, что с официальным визитом в Украину Келлог прибыл 19 февраля, а уже на следующий день он встретился с Зеленским.
После переговоров должна была состояться совместная пресс-конференция Зеленского и Келлога, но по инициативе американской стороны ее отменили.
Ранее Трамп и его команда отметились серией резких высказываний в адрес президента Украины.