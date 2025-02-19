В Украину прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог: первые слова в Киеве

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в Киеве. Фото: кадр из видео

19 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и Росси Кит Келлог приехал в Киев. Об этом сообщило «Суспільне».



На вокзале Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.



По его словам, это шанс провести хорошие потенциальные переговоры.



«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем. Я действительно верю, что война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом. Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», – заявил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине.