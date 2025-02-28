Трамп: Зеленський не готовий до миру та використовує США для переваги

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що український лідер «вияв неповагу до США» і «не готовий до миру». Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.



Трамп схарактеризував зустріч як «дуже змістовну» і зазначив, що в ході переговорів вдалося зрозуміти «багато, що було б неможливо усвідомити без такого тиску та напруження».



«Дивно, які речі виявляються в емоціях. Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому беруть участь США, бо вважає, що наше залучення дає йому серйозну перевагу у переговорах», — зазначив Трамп.



При цьому американський лідер наголосив, що він «не хоче переваги, а миру».



«Він виявив неповагу до США у їхньому священному Овальному кабінеті. Він може повернутись, коли буде готовий до миру», — підсумував Трамп.



Західні ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Пресконференції глав двох держав не буде.



Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.



Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.