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РФ вдарила по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині, є загиблі: Драпатий призначив перевірку

03 березня 2025, 11:22

РФ вдарила по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині, є загиблі: Драпатий призначив перевірку

Російська армія вдарила по полігону на Дніпропетровщині. Фото: Вікіпедія Російська армія вдарила по полігону на Дніпропетровщині. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти 1 березня завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, на якому перебували українські військовослужбовці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, про точну кількість не повідомляють. Про це передали у пресслужбі Сухопутних військ.

«1 березня один з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатій підтвердив удар по полігону та оголосив про незалежну перевірку за участю військової контррозвідки.

За його словами, військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

 «Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує недбало і формально виконувати свої обов'язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їх безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а утискуючи підлеглих, всі вони ганьблять Збройні сили України», — зазначив він.

Зазначимо, у російських ЗМІ 2 березня з'явилася інформація про удар армії РФ по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське на Дніпропетровщині.

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