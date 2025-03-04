«Укрпочта» продолжает работу своих 6 отделений в Константиновке, но прием посылок приостановлен

«Укрпочта» временно приостановила приём посылок в Константиновку Донецкой области. Фото: Игорь Смилянский

В Константиновке продолжаются работа шести отделений «Укрпочты», однако прием посылок временно приостановлен. Об этом в фейсбуке сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Отмечается, что отделения предоставляют две услуги:

1. Выплата пенсий и социальной помощи.

2. Отправка посылок, чтобы эвакуируемые люди могли отправить свои вещи.

«Прием посылок в Константиновку временно приостанавливаем, чтобы снизить скопление людей. Все посылки, которые сейчас находятся в пути, будут доставлены», — сообщил Смилянский.

Также доставка писем и газет временно приостанавливается для сохранения жизни почтальонов и чтобы они могли помочь операторам с отправкой посылок.

Ранее сообщалось, что «Новая почта» в Константиновке продолжит работу, но пока только на выдачу.