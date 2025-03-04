«Укрпошта» продовжує роботу своїх 6 відділень у Костянтинівці, але прийом посилок призупинено

«Укрпошта» тимчасово призупинила прийом посилок до Костянтинівки Донецької області. Фото: Ігор Смілянський

У Костянтинівці тривають роботи шести відділень «Укрпошти», проте прийом посилок тимчасово призупинено. Про це у фейсбуці повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Зазначається, що відділення надають дві послуги:

1. Виплата пенсій та соціальної допомоги.

2. Надсилання посилок, щоб евакуйовані люди могли надіслати свої речі.

«Прийом посилок до Костянтинівки тимчасово припиняємо, щоб знизити скупчення людей. Усі посилки, які зараз перебувають у дорозі, будуть доставлені», — повідомив Смілянський.

Також доставка листів та газет тимчасово припиняється для збереження життя листонош і щоб вони могли допомогти операторам з відправкою посилок.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» у Костянтинівці продовжить роботу, але поки що лише на видачу.