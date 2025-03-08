Войска РФ атаковали Константиновку: сброшены авиационные бомбы, есть раненые

Утром 8 марта российская армия нанесла удары по Константиновке, в результате чего были ранены четыре человека. Об этом сообщили Донецкой областной военной администрации.

По предварительным данным, оккупанты сбросили на город пять авиабомб. Пострадали местные жители в возрасте от 29 до 48 лет.

В результате атаки повреждены семь многоэтажных домов, четыре частных дома, четыре административных здания, аптека, магазин, шесть линий электропередач и два газопровода.

По состоянию на утро 8 марта в Донецкой области фиксируются многочисленные разрушения и жертвы в результате российских обстрелов. За последние сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.