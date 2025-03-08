Війська РФ атакували Костянтинівку: скинуто авіаційні бомби, є поранені

Вранці 8 березня російська армія завдала ударів по Костянтинівці, внаслідок чого було поранено чотирьох людей. Про це повідомили Донецька обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, окупанти скинули на місто п'ять авіабомб. Постраждали місцеві жителі віком від 29 до 48 років.

В результаті атаки пошкоджено сім багатоповерхових будинків, чотири приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, аптека, магазин, шість ліній електропередач і два газопроводи.

Станом на ранок 8 березня на Донеччині фіксуються численні руйнування та жертви внаслідок російських обстрілів. За останню добу російські війська обстріляли 26 разів населені пункти Донецької області.