РФ перекинула підкріплення в район Білогорівки, але безрезультатно

Окупанти перекинули підкріплення на напрямок Білогорівки, проте їхні спроби просунутися вперед марні. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Говорять Снайпер+».



Перед російськими підрозділами поставлено стандартне завдання — «захопити й перемогти», проте кілька військових уже потрапили в полон.



За словами джерела, ворожі дрони активно працюють, але українські бійці систематично знищують антени та ліквідовують операторів безпілотників.



Згідно з даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 атак противника.

У районі Білогорівки намагається просуватися 127-ма окрема мотострілецька бригада (колишня 7-ма) РФ, але сили оборони продовжують стримувати натиск.

Раніше також стало відомо, де зараз тяжка ситуація на Новопавлівському напрямку.