Embraer предлагает Польше KC-390 и локализацию производства

Самолет компании Embraer. Фото: телеграм

Бразильская компания Embraer предлагает Польше тактический транспортный самолет KC-390 Millennium и возможность локализации его финальной сборки в Европе. Об этом сообщили в блоге «Соняшник».



Компания обещает Польше до 600 новых рабочих мест и инвестиции около $1 млрд в производство, обслуживание и обучение персонала. На данный момент военно-транспортная авиация Польши состоит в основном из устаревших C-130 Hercules, некоторые из которых эксплуатируются уже более 50 лет.



Современный KC-390 с большей грузоподъемностью и скоростью имеет все шансы заменить их. Embraer также рассматривает возможность развернуть в Польше производство этих самолетов для европейских клиентов, что могло бы сделать страну ключевым центром военно-транспортной авиации НАТО.