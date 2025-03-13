Embraer пропонує Польщі KC-390 і локалізацію виробництва

Літак компанії Embraer. Фото: телеграм

Бразильська компанія Embraer пропонує Польщі тактичний транспортний літак KC-390 Millennium і можливість локалізації його фінального складання в Європі. Про це повідомили в блозі «Соняшник».



Компанія обіцяє Польщі до 600 нових робочих місць та інвестиції близько $1 млрд у виробництво, обслуговування та навчання персоналу. Наразі військово-транспортна авіація Польщі складається здебільшого із застарілих C-130 Hercules, деякі з яких експлуатують уже понад 50 років.



Сучасний KC-390 з більшою вантажопідйомністю і швидкістю має всі шанси замінити їх. Embraer також розглядає можливість розгорнути в Польщі виробництво цих літаків для європейських клієнтів, що могло б зробити країну ключовим центром військово-транспортної авіації НАТО.