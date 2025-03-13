Россияне ударили по Покровску и Константиновке: есть раненые, среди них — ребенок

Россияне атаковали Покровск и Константиновку. Фото: прокуратура

Российская армия 13 марта нанесла удары по Константиновке и Покровску Донецкой области. В результате атак восемь людей пострадали, кроме того, ранен ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Как отмечается, россияне для удара по Константиновке применили РСЗО «Смерч».



«В одном из домовладений ранены 46-летний горожанин и его жена 49 лет. Они получили минно-взрывные травмы, контузии и ссадины рук», — говорится в сообщении.



В прокуратуре уточнили, что захватчики дважды обстреляли Покровск. Тип оружия устанавливается.



Первый удар пришелся по жилому дому, в результате удара получили телесные повреждения мужчина 40 лет и 41-летняя женщина. Кроме того, травмирован их 15-летний сын. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.



Во время следующей атаки еще трое гражданских были госпитализированы. Речь идет о 50-летней женщине и двух мужчинах — 46 и 51 лет. Все они в момент обстрела находились в торговом заведении. Раненые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.



Сейчас проводятся досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что ночью армия РФ атаковала Константиновку, есть повреждения.