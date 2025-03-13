РФ ночью обстреляла Константиновку: есть повреждения

Российские оккупанты ночью 13 марта атаковали Константиновку Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 02:00 состоялся вражеский обстрел 2-мя ракетами РСЗО «Смерч» по городу Константиновке, в результате чего пострадавшие отсутствуют», — отметил он.



По словам Горбунова, россияне повредили фасад многоквартирного дома, 12 фасадов частных домов, 2 линии электросети ДТЭК, 4 торговых павильона.



Ранее мы писали, что за 12 марта россияне убили трех жителей Донецкой области.