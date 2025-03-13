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РФ ночью обстреляла Константиновку: есть повреждения

13 марта 2025, 11:51

РФ ночью обстреляла Константиновку: есть повреждения

Российские оккупанты ночью 13 марта атаковали Константиновку Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В 02:00 состоялся вражеский обстрел 2-мя ракетами РСЗО «Смерч» по городу Константиновке, в результате чего пострадавшие отсутствуют», — отметил он.

По словам Горбунова, россияне повредили фасад многоквартирного дома, 12 фасадов частных домов, 2 линии электросети ДТЭК, 4 торговых павильона.

Ранее мы писали, что за 12 марта россияне убили трех жителей Донецкой области.

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