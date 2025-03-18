Росіяни вдарили по підприємствах на Дніпропетровщині: виникли пожежі

Минулої ночі російські дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на двох підприємствах, їх оперативно загасили. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що вчора до пізнього вечора у регіоні працювали сили ППО. Військові ліквідували в області три російські безпілотники.

«Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх уже загасили. Ніхто не постраждав», — повідомив Лисак.

Крім того, противник тероризував Нікопольський район.

На Марганецьку громаду з дронів було скинуто боєприпаси, а Покровську громаду росіяни обстрілювали з артилерії.

Обійшлося без загиблих та поранених, зазначив Лисак.