ЗСУ прийняли на озброєння український наземний робот «Лють»

Український наземний робот «Лють». Фото: Міноборони

Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в армії наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.



Комплекс призначений для ведення спостереження та вогневої підтримки. Він озброєний кулеметом калібру 7,62 мм і оснащений додатковим обладнанням для виявлення й ураження цілей як удень, так і вночі.



Батареї комплексу забезпечують тривалий час автономної роботи. Управління здійснюється оператором із захищеної позиції, що дає змогу виконувати завдання без ризику для життя.

Нагадаємо, українські військові використовуватимуть безшумний робот-логіст.