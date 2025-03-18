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ЗСУ прийняли на озброєння український наземний робот «Лють»

18 березня 2025, 12:46

ЗСУ прийняли на озброєння український наземний робот «Лють»

Український наземний робот «Лють». Фото: Міноборони Український наземний робот «Лють». Фото: Міноборони

Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в армії наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Комплекс призначений для ведення спостереження та вогневої підтримки. Він озброєний кулеметом калібру 7,62 мм і оснащений додатковим обладнанням для виявлення й ураження цілей як удень, так і вночі.

Батареї комплексу забезпечують тривалий час автономної роботи. Управління здійснюється оператором із захищеної позиції, що дає змогу виконувати завдання без ризику для життя.

Нагадаємо, українські військові використовуватимуть безшумний робот-логіст.

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