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Рада отказалась вызвать переговорщиков о соглашении по полезным ископаемым

26 февраля 2025, 11:56

Рада отказалась вызвать переговорщиков о соглашении по полезным ископаемым

Верховная Рада Украины не поддержала инициативу пригласить в парламент представителей правительства, участвующих в переговорах о будущем соглашении по полезным ископаемым. Об этом сообщила народный депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

«Украинскому парламенту и обществу не положено знать его содержание. Прочитаем в иностранных СМИ», — прокомментировала она.

Лишь 114 депутатов поддержали требование фракций «Евросолидарность» и «Голос» о срочном приглашении чиновников, ведущих переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон на этой неделе. По его словам, президент Украины «хочет подписать соглашение по полезным ископаемым со мной».

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