Рада хоче розширити повноваження Нацгвардії проти мітингів

Правоохоронний комітет Верховної Ради затвердив законопроєкт №10311, який розширює повноваження Нацгвардії, дозволяючи їй застосовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ і безпілотники під час масових заворушень. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Засідання комітету проходило в закритому режимі. Автори ініціативи стверджують, що зміни необхідні для «захисту держави», проте критики порівнюють їх із «законами 16 січня» і методами ліквідованого «Беркута».
Що дозволяє Нацгвардії нова редакція законопроєкту?
За інформацією джерел, Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читанні вже наступного тижня.
Нагадаємо, 2014 року прихильники диктаторських законів знову обиралися до Верховної Ради.
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