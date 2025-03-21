Рада хоче розширити повноваження Нацгвардії проти мітингів

Правоохоронний комітет Верховної Ради затвердив законопроєкт №10311, який розширює повноваження Нацгвардії, дозволяючи їй застосовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ і безпілотники під час масових заворушень. Про це повідомляє Центр протидії корупції.



Засідання комітету проходило в закритому режимі. Автори ініціативи стверджують, що зміни необхідні для «захисту держави», проте критики порівнюють їх із «законами 16 січня» і методами ліквідованого «Беркута».

Що дозволяє Нацгвардії нова редакція законопроєкту?

Застосовувати вогнепальну зброю для припинення масових заворушень — без обов'язкового попередження.

Використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ та електрошокери.

Маркувати учасників протестів, наприклад, фарбою.

Застосовувати безпілотники — без чітко прописаних обмежень, що може дозволити стежити за мітингувальниками.

За інформацією джерел, Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читанні вже наступного тижня.

Нагадаємо, 2014 року прихильники диктаторських законів знову обиралися до Верховної Ради.