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Росія атакувала Донеччину: є жертва та постраждалі

21 березня 2025, 13:41

Росія атакувала Донеччину: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у п'ятницю, 21 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула і троє цивільних — поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, під удар потрапили Костянтинівка, Лиман та Покровськ.



«На околицях Костянтинівки росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто - вбили 52-річного чоловіка», — зазначив він.

Начальник адміністрації уточнив, що росіяни вдарили по Лиману п'ятьма ракетами із «Смерчів» — дві людини постраждали, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газопровід, авто та гараж.

Крім того, ще одну людину поранено під час обстрілу Покровська.

Раніше ми писали, що росіяни обстріляли місто Родинське.

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