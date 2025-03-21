Росія атакувала Донеччину: є жертва та постраждалі

Російська армія у п'ятницю, 21 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула і троє цивільних — поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, під удар потрапили Костянтинівка, Лиман та Покровськ.
«На околицях Костянтинівки росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто - вбили 52-річного чоловіка», — зазначив він.
Начальник адміністрації уточнив, що росіяни вдарили по Лиману п'ятьма ракетами із «Смерчів» — дві людини постраждали, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газопровід, авто та гараж.
Крім того, ще одну людину поранено під час обстрілу Покровська.
Раніше ми писали, що росіяни обстріляли місто Родинське.
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