Росія атакувала Донеччину: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у п'ятницю, 21 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула і троє цивільних — поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, під удар потрапили Костянтинівка, Лиман та Покровськ.





«На околицях Костянтинівки росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто - вбили 52-річного чоловіка», — зазначив він.



Начальник адміністрації уточнив, що росіяни вдарили по Лиману п'ятьма ракетами із «Смерчів» — дві людини постраждали, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газопровід, авто та гараж.



Крім того, ще одну людину поранено під час обстрілу Покровська.



Раніше ми писали, що росіяни обстріляли місто Родинське.