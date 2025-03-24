Укрзалізниця: Після масштабної кібератаки не працюють онлайн-сервіси замовлення квитків

Через масштабну кібератаку залишаються недоступними онлайн-сервіси замовлення квитків Укрзалізниці. Колаж: Судово-юридична газета

Фахівці АТ Укрзалізниця спільно з кібердепартаментом СБУ продовжують відновлення онлайн-системи, яка зазнала масштабної цільової кібератаки. Про це 24 березня повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що відновлення всіх систем УЗ тривало всю минулу добу і зараз триває.

«Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок і всі операційні процеси руху налагоджені у резервному форматі. Залізниця продовжує рух незважаючи на фізичні атаки по інфраструктурі, не зупинити її і найпідлішими кібератаками», — йдеться у повідомленні.

Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала об'єктом кібератак росіян, у компанії впроваджено протоколи резервування.

Як повідомляється, остання атака була дуже системною та багаторівневою, тому перед повним відновленням з бекапів фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості.

Онлайн-продаж квитків залишається недоступним, і протягом цього дня Укрзалізниця готується ще працювати в офлайн-режимі.

Квитки продаються через каси, посилені персоналом. Розширено графіки роботи.

В Укрзалізниці повідомили, що якщо пасажир не встигає придбати квиток через касу, можна прямувати безпосередньо до поїзда. Поїздні бригади поінформовані, як оформляти проїзд на місці (можуть не бути доступні місця всіх класів, але УЗ прагне довезти всіх).

Якщо пасажир планує подорож пізніше за ранкові рейси 25 березня, в Укрзалізниці наполегливо просять «не штурмувати каси сьогодні. Вони працюватимуть із винятковим пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра».