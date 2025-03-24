В Донецьку область з Миколаєва не доїхала велика партія наркотиків — кур'єра затримано

На блокпосту на Донеччині правоохоронці затримали мешканця Краматорська, який перевозив в автомобілі велику партію «солей» з Миколаєва на Донеччину. У нього вилучили понад 500 г психотропної речовини альфа-PVP, призначеної для збуту.



Під час огляду автомобіля поліцейські виявили під заднім сидінням пакет із «товаром» в особливо великому розмірі.

22-річний перевізник зізнався, що одержав заборонену речовину в одному з поштоматів Миколаєва. Він мав доставити «заборонений вантаж» до Донецької області та чекати на подальші інструкції щодо його поширення.



Вилучені докази спрямовано експертизу. Чоловіку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 307 КК України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів»). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



У поліції зазначили, що продовжують з'ясовувати походження психотропних речовин, а також коло осіб, які причетні до каналу збуту.