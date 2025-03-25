Українська авіація вдарила по місцю зосередження військових РФ у Курській області: знищені десятки окупантів

Село Кондратівка у Курській області. Фото: карта DeepState

Повітряні сили ЗСУ уразили місце зосередження живої сили російських військ у селі Кондратівка Курської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок удару об'єкт повністю зруйнований, ліквідовані до 30 окупантів.



«Знищення цього елемента військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України у Сумській та Курській областях», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що українські війська знищили укріплення армії РФ на Краматорському напрямку.