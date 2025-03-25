Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Авіація РФ скинула авіабомбу на село під Дружківкою: на дитячому майданчику загинули мати та її 3-річна донька

25 березня 2025, 18:42

Авіація РФ скинула авіабомбу на село під Дружківкою: на дитячому майданчику загинули мати та її 3-річна донька

Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

25 березня війська Росії вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Попередньо, окупанти використали авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. У зоні ураження опинився приватний сектор.

Внаслідок обстрілу на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну дитину загиблої жінки – 15-річну дівчинку – доправили до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.

Остаточні наслідки обстрілу села та стан постраждалої встановлюються.

Нагадаємо, що вранці 25 березня російські війська завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

ТЕГИ

Місця
Куртівка
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Загиблі Діти Обстріл Поранена Мама Дитячий майданчик
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:05
Суднобудування РФ у Севастополі на межі — АТЕШ
15:05
На окупованій Донеччині школи та дитсадки повернуться до очної форми навчання та повного робочого дня — Міносвіти РФ
10:25
У Донецьку комунальників змушують звітувати військовим
23:21
Ще один співробітник російської «Звезды» зазнав обстрілу — його поранено
23:00
Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах
21:40
На Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще одного поранено під Суджею
10:20
Російські БПЛА вибухають під час зльоту в Херсонській області
09:39
В окупованому Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: п’ятеро загиблих
16:45
ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм
22:01
Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»
15:21
В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»
13:30
У «ЛНР» розповіли про набір колишніх злочинців до лав російської армії
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
16:57
«ЛНР» назвала кількість аварійних будинків на окупованій Луганщині
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
усі новини
22:16
ЗСУ зупинили колону бронетехніки та відбили штурм російських військ на Новопавлівському напрямку
21:48
У Кремлі висунули умови для початку перемир'я у Чорному морі
21:01
У DeepState назвали мету наступу ЗСУ у Бєлгородській області
20:29
Українська армія просунулася у Торецьку та на Покровському напрямку – ISW
19:34
Пілоти дронів знищили приховану в Серебрянському лісі бронетехніку та зірвали штурм армії РФ на Луганщині
18:42
Авіація РФ скинула авіабомбу на село під Дружківкою: на дитячому майданчику загинули мати та її 3-річна донька
18:17
Умєров розповів про результати переговорів України та США у Саудівській Аравії
17:32
ЗСУ відкинули російську армію на Донеччині і ведуть бої у Бєлгородській області – DeepState
17:08
ЗСУ не дали російським військам з бронетехнікою прорвати оборону у напрямку Сіверська: окупанти відступили
17:05
Суднобудування РФ у Севастополі на межі — АТЕШ
16:59
Через обстріл РФ у Волноваському районі загинули троє чоловіків
16:50
ЗСУ уразили північнокорейську САУ «Коксан» у Донецькій області: установка виведена з ладу
16:25
Wizz Air готова повернутися в Україну та відкрити до 100 маршрутів
16:04
Українська авіація вдарила по місцю зосередження військових РФ у Курській області: знищені десятки окупантів
15:39
У Польщі українця засудили до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї
15:05
На окупованій Донеччині школи та дитсадки повернуться до очної форми навчання та повного робочого дня — Міносвіти РФ
14:40
ЗСУ просунулися в Солоному та Успенівці: під загрозою російські позиції біля Котлиного
14:25
Росія не прийняла спільну заяву зі США в Ер-Ріяді «через позицію України» — Чижов
14:25
«Білі янголи» з приватного сектору Покровська вивезли ще п`ятьох цивільних
13:45
Притулок для котів та собак під обстрілами: як врятували 150 тварин із Костянтинівки
усі новини
ВІДЕО
Колона російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону бронетехніки та відбили штурм російських військ на Новопавлівському напрямку
25 березня, 22:16
Удар по російській бронетехніці в Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили приховану в Серебрянському лісі бронетехніку та зірвали штурм армії РФ на Луганщині
25 березня, 19:34
Ураження північнокорейської САУ «Коксан» у Донецькій області. Фото: кадр із відео ЗСУ уразили північнокорейську САУ «Коксан» у Донецькій області: установка виведена з ладу
25 березня, 16:50
Поліція продовжує вивозити цивільних. Фото: скриншот з відео «Білі янголи» з приватного сектору Покровська вивезли ще п`ятьох цивільних
25 березня, 14:25
Притулок для тварин у Костянтинівці, Донецькій області. Фото: Дмитро Глушко, Новини Донбасу Притулок для котів та собак під обстрілами: як врятували 150 тварин із Костянтинівки
25 березня, 13:45
Момент удару по Р-330Ж «Житель». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську станцію Р-330Ж «Житель»
25 березня, 12:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір