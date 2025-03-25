Авіація РФ скинула авіабомбу на село під Дружківкою: на дитячому майданчику загинули мати та її 3-річна донька

Наслідки обстрілу села Куртівка на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

25 березня війська Росії вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Попередньо, окупанти використали авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. У зоні ураження опинився приватний сектор.



Внаслідок обстрілу на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну дитину загиблої жінки – 15-річну дівчинку – доправили до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.



Остаточні наслідки обстрілу села та стан постраждалої встановлюються.

Нагадаємо, що вранці 25 березня російські війська завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.