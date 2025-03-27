Квартира в Києві, дохід від бізнесу та позашляховик. Що декларує родина мера Слов'янська Вадима Ляха

Мер Слов'янська Вадим Лях. Фото: Донецька ОВА

25 березня мер Слов'янська Вадим Лях подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що слов'янський міський голова декларує за минулий рік.

Нерухомість

Вадим Лях у Слов'янську має земельну ділянку загальною площею 541 квадратний метр.



Лях у Слов'янську має право користуватися приватним будинком та земельною ділянкою загальною площею 103,5 та 531 квадратний метр відповідно. Нерухомістю володіє, найімовірніше, родич мера.



Слов'янський міський голова у Києві має право користуватися квартирою загальною площею 47,3 квадратних метра. Квартирою володіє дружина.



Лях у Краматорську має право користуватися квартирою загальною площею 74,8 квадратних метра. Квартирою у спільній власності володіють дружина та її два, найімовірніше, родичі.

Автомобілі

Вадим Лях декларує легковий автомобіль Volvo V60 2022 року випуску, а його дружина – позашляховик Volvo XC40.

Доходи

Лях на посаді голови Слов'янської міської військової адміністрації за 2024 рік заробив 296 307 гривень.



Дружина мера отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 1 840 982 гривні.

Готівка

Вадим Лях у готівковому вигляді зберігає 30 000 доларів, а його дружина – 41 500 доларів та 50 000 євро.