Армія РФ чотири рази атакувала Покровську громаду за добу: пошкоджено будинки, є жертва

Російська армія минулої доби, 27 березня, кілька разів обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула та ще двоє поранено. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Росіяни атакували тричі місто Родинське та один раз Покровськ.



«27 березня близько 09:15 стався артилерійський обстріл Родинського, внаслідок чого загинула жінка, 1979 року народження. Ще одна мешканка отримала поранення. Пошкоджено 1 багатоповерховий будинок та 2 цивільні автомобілі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що близько 15.45 стався другий артилерійський обстріл міста. Пошкоджено 1 житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 17:00 загарбники знову вдарили по Родинському (в'їзд у місто). Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, 1968 року народження. Також пошкоджено цивільний автомобіль.



Крім того, північна частина Покровської також постраждала. Відомо, що пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що окупанти в ніч на 28 березня запустили по Україні 163 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 89 БПЛА.