Машина «Нової пошти» у Родинському потрапила під обстріл: поранено водія

Машина «Нової пошти» у Родинському потрапила під обстріл. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому місті Родинське на Донеччині 29 березня російські загарбники обстріляли машину «Нової пошти». Внаслідок удару поранено водія. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 15:20 в результаті обстрілу FPV-дроном сталася пожежа в місті Родинське. Горів вантажний автомобіль «Нової пошти», ліквідація пожежі о 15:24», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що осколкове поранення черевної порожнини отримав водій автомобіля, 1969 року народження.



Крім того, росіяни тричі атакували Покровськ.



О 10:00 пошкоджено багатоповерхівку у північній частині міста.



Близько 11:30 під обстріл потрапив приватний сектор півночі Покровська. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 2 житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.



Близько 14:30 армія РФ завдала удару по мікрорайону «Лазурний», внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий будинок. Перевіряють інформацію про можливе перебування людей під завалами.



Раніше ми писали, що вранці в неділю, 30 березня, російські окупанти завдали удару Слов'янську Донецької області.