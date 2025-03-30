Росія скинула 1310 авіабомб і запустила понад 1000 дронів за тиждень — Зеленський

Наслідки атаки містом Суми. Фото: ДСНС

Російська армія лише за минулий тиждень запустила по Україні 1310 авіаційних бомб і понад 1000 БПЛА. Окрім того, росіяни атакували за допомогою ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. 1310 російських керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість – «шахеди», ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою. Значну частину вдалося збити нашим воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів», — зазначив він.



За словами Зеленського, Росія затягує війну, а Україна, своєю чергою, надає партнерам всю інформацію про те, які удари завдає російська армія. Влада очікує реакції від Заходу.



«Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють та продовжують підтримку. Стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення. Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російські війська в ніч на 30 березня запустили по Україні балістичну ракету та дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 БПЛА.