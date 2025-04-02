«Шахтар» в екстратаймі обіграв «Олександрію» та вийшов в 1/2 Кубка України

«Шахтар» вийшов в 1/2 Кубка України. Фото: кадр із відео

Донецький «Шахтар» обіграв «Олександрію» в додатковий час та вийшов у півфінал Кубка України з футболу.



Переможний гол на 109-й хвилині забив легіонер «гірників» Кевін Лопес де Маседо. Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня о 14:00.



На цей момент туди вже пройшла «Буковина». Решта півфіналістів визначаться в матчах «Рух» - «Динамо» і «Верес» - «Полісся».