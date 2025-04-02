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«Шахтар» в екстратаймі обіграв «Олександрію» та вийшов в 1/2 Кубка України

02 квітня 2025, 17:02

«Шахтар» в екстратаймі обіграв «Олександрію» та вийшов в 1/2 Кубка України

«Шахтар» вийшов в 1/2 Кубка України. Фото: кадр із відео «Шахтар» вийшов в 1/2 Кубка України. Фото: кадр із відео

Донецький «Шахтар» обіграв «Олександрію» в додатковий час та вийшов у півфінал Кубка України з футболу.


Переможний гол на 109-й хвилині забив легіонер «гірників» Кевін Лопес де Маседо. Жеребкування півфіналів відбудеться 3 квітня о 14:00.

На цей момент туди вже пройшла «Буковина». Решта півфіналістів визначаться в матчах «Рух» - «Динамо» і «Верес» - «Полісся».

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