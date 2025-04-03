Окупанти намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка

Окупанти намагаються її прорвати. Фото: скриншот

Окупаційні війська РФ намагаються перетнути трасу «Покровськ-Костянтинівка». Про ситуацію розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.



«Ситуація є небезпечною, вони намагаються трасу перетнути. Вони активно зараз атакують у всьому напрямку», — зазначив він.



Трегубов зазначив, що раніше російські війська намагалися обійти Поковськ із західного боку, то зараз у росіян змістився фокус уваги на схід від міста. Зокрема, під їхньою увагою траса «Покровськ-Костянтинівка».



«Траса трохи далі від міста, принаймні та її ділянка, на якій вони намагаються прориватися (між Костянтинівкою, Покровськом та Мирноградом)», — заявив спікер.



За словами Трегубова, Сили оборони роблять усе, щоб стримати російські війська.



Раніше ми писали, що російські військові штурмували у районі Андріївки Донецької області. Однак Сили оборони завдали удару по російській бронетехніці, серед окупантів є загиблі.