Окупанти намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка

Окупаційні війська РФ намагаються перетнути трасу «Покровськ-Костянтинівка». Про ситуацію розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
«Ситуація є небезпечною, вони намагаються трасу перетнути. Вони активно зараз атакують у всьому напрямку», — зазначив він.
Трегубов зазначив, що раніше російські війська намагалися обійти Поковськ із західного боку, то зараз у росіян змістився фокус уваги на схід від міста. Зокрема, під їхньою увагою траса «Покровськ-Костянтинівка».
«Траса трохи далі від міста, принаймні та її ділянка, на якій вони намагаються прориватися (між Костянтинівкою, Покровськом та Мирноградом)», — заявив спікер.
За словами Трегубова, Сили оборони роблять усе, щоб стримати російські війська.
Раніше ми писали, що російські військові штурмували у районі Андріївки Донецької області. Однак Сили оборони завдали удару по російській бронетехніці, серед окупантів є загиблі.
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