Буданов назвав, які підрозділи та чим вдарили ЗС РФ по центру Сум

Наслідки ракетного удару РФ по центру Сум. Фото: ДСНС

Удар по центру Сум двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ з території населеного пункту Лиски Воронезької області та населеного пункту Леженьки Курської області. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.



За його словами, це черговий воєнний злочин Росії.



«Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець – від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети – не уникнув відплати», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що ракетний удар центру Сум російські окупанти завдали вранці 13 квітня.



Вже відомо про 32 загиблих та 84 поранених людей.