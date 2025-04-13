Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині

Бойові дії



Вранці російські окупанти завдали удару ракети з касетним спорядженням по центру Сум, загинули 34 особи, серед них двоє дітей, 117 поранені, з них 15 дітей. Найбільша кількість жертв – це люди, які перебували у тролейбусі, фактично, всі пасажири загинули. Уламками посічені стіни будівель, пошкоджено приміщення університету, у житлових будинках навколо пошкоджено вікна та двері.



Війська Росії завдали авіаудару по центру Новохатського на Донеччині, одна людина загинула, ще три – поранено. Вночі російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку, внаслідок чого спалахнули будинки і є поранені. У Херсоні пошкоджено дитячу медустанову, є загибла та поранена. Ще дві жінки загинули у Куп'янську.



Суспільство



Маріупольчанка Ірина Смирнова три роки чекає на сина-азовця з 16 травня 2022 року. Один із трьох її дітей – боєць полку «Азов», захисник Маріуполя, Євген. Хлопець має тяжке поранення, пересувається на милицях, але й досі перебуває у російському полоні. Жінка виборює свого сина і не втрачає надію.