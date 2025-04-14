У Донецькій ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів минулої доби

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 13 квітня. Фото: ОВА

Війська російської окупаційної армії минулої доби 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 14 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новохатському Комарської громади 1 особа загинула та 3 поранені, пошкоджено багато будинків.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 9-поверхівку та автомобіль; у Родинському пошкоджено 21 приватний будинок та 2-поверхівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Карпівці 1 будинок зруйновано. У Маяках Святогірської громади пошкоджено 2 будинки, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську пошкоджено виробниче приміщення та приватний будинок. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено промислове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, підприємство, адмінбудівлю та 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 86 осіб, зокрема 10 дітей, зазначив начальник ОВА.